В Чернигове зафиксировали первый случай COVID-19 - заместитель мэра
22 апреля, 2020, 21:42
В Чернигове подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом
Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.
"Мы держались, сколько могли, но... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем", - сообщил Ломако.
По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы.
В доме, где живут супруги, проводится дезинфекция.
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