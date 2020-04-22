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Espreso.tvОбществоВ Чернигове зафиксировали первый случай COVID-19 - заместитель мэра

В Чернигове зафиксировали первый случай COVID-19 - заместитель мэра

В Чернигове подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом

Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.

"Мы держались, сколько могли, но... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем", - сообщил Ломако.

По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы.

В доме, где живут супруги, проводится дезинфекция.

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