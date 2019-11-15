Сборная Украины не спаслась от поражения в матче против Дании
15 ноября, 2019, 20:22
Молодежная сборная Украины U21 уступила в матче отбора Евро-2021 сборной Дании со счетом 3:2
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный раунд Евро-2021
15 ноября
Львов, стадион "Арена-Львов"
Украина U21 - Дания U21 2:3
Голы: Русин, 63, Цитаишвили, 73 - Олсен, 5, 24, Билык, 59 (аг.)
- 10 сентября во рамках квалификации к молодежному Евро-2021, сборная Украины без проблем обыграла соперников из Мальты.
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