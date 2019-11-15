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Espreso.tvСпортСборная Украины не спаслась от поражения в матче против Дании

Сборная Украины не спаслась от поражения в матче против Дании


фото: ffu.ua
Молодежная сборная Украины U21 уступила в матче отбора Евро-2021 сборной Дании со счетом 3:2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный раунд Евро-2021

15 ноября

Львов, стадион "Арена-Львов"

Украина U21 - Дания U21 2:3

Голы: Русин, 63, Цитаишвили, 73 - Олсен, 5, 24, Билык, 59 (аг.)

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