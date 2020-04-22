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Espreso.tvОбществоСадовый: во Львове коронавирус подтвердили у 274 человек

Садовый: во Львове коронавирус подтвердили у 274 человек

По состоянию на утро во Львове коронавирус диагностировали у 274 человек, 101 человек находится в больнице

Об этом в эфире Общественного радио заявил городской глава Львова Андрей Садовый .

"У нас в области базовыми являются инфекционные больницы, несмотря на то что это не подчинение города, мы выделили 10 тыс грн доплаты для тех людей, которые были задействованы в процессе оказания помощи. Средства получили работники центра, которые делают тестирование, и у нас есть три таких центра, но это воля города, а если государство будет что-то еще давать, то хорошо. государство возможно выделяло, но мы этого не знаем ", - сказал Садовый.

По его словам, бизнес приобщается к помощи и 30 млн аккумулировали для таких вещей.

"Мы начали шить во Львове и маски, и костюмы. Мы все надеялись, что есть госфонд, где на время "Ч", а его нет. У нас по состоянию на утро есть 274 кейса, 101 человек в больнице, четверо в реанимации на аппаратах ИВЛ - 0. 29 человек выздоровели и 10 человек мы потеряли, люди имели сопутствующие заболевания", - отметил Садовый.

Также он добавил, что львовяне проявили мудрость и в городе не было нарушений во время праздников.

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  • Напомним, в Днепре зафиксировали вспышку заболевания коронавирусной инфекцией .
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