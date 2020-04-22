В Днепре произошла вспышка коронавируса сутки 20 новых случаев, - Филатов

22 апреля, 2020, 08:14

В Днепре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, сутки добавилось 20 новых больных

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в своем Facebook.

По его словам, за последние сутки добавилось 20 новых больных, тогда как до этого обнаруживали одного-двух больных в сутки.

"Дорогие земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка Covid-19. Карантина придерживайтесь. Я кричу постоянно в пустоту", - написал Филатов.

По словам Филатова, отдельное заявление со всеми подробностями будет после сессии городского совета примерно в 12.30.

Напомним, что накануне Пасхи Филатов в жесткой форме предостерег церкви от нарушений карантина во время праздничных богослужений.