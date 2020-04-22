Рада может рассмотреть назначение Саакашвили вице-премьером 24 апреля, - Кравчук

22 апреля, 2020, 14:58

Парламентская фракция "Слуга народа" пригласила экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, как возможного кандидата на пост вице-премьера по вопросам реформ, на свое заседание 24 апреля

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, планах, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией ", - сказала Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина .

Она сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ может быть рассмотрено на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу.

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