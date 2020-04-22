"Карпаты" выдвинули кандидата на пост президента УПЛ

22 апреля, 2020, 13:13

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук стал кандидатом на пост президента Украинской премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Смалийчука на пост президента выдвинули "Карпаты".

"Используя правом клуба-участника Украинской премьер-лиги, одного из основателей организации, футбольный клуб Карпаты (Львов) официально сообщает о выдвижении на пост президента УПЛ Смалийчука Олега Петровича", - говорится в сообщении клуба.

Олег Смалийчук работал в в львовских "Карпатах" с ноября 2017 по май 2019 года. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко .