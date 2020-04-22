"Карпаты" выдвинули кандидата на пост президента УПЛ
22 апреля, 2020, 13:13
Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук стал кандидатом на пост президента Украинской премьер-лиги
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
Смалийчука на пост президента выдвинули "Карпаты".
"Используя правом клуба-участника Украинской премьер-лиги, одного из основателей организации, футбольный клуб Карпаты (Львов) официально сообщает о выдвижении на пост президента УПЛ Смалийчука Олега Петровича", - говорится в сообщении клуба.
Олег Смалийчук работал в в львовских "Карпатах" с ноября 2017 по май 2019 года. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко .
- 24 марта стало известно, что глава Львовской федерации футбола Шевченко стал кандидатом на пост президента УПЛ.
- В ноябре 2019-го года Олег Смалийчук заявил, что ведет сотрудничество с мадридским "Реалом" .
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