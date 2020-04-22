Правительство согласовало материальную помощь для ФОПов, имеющих детей
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 апреля.
Постановлением введена выплата пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены.
По данным Минсоцполитики, такую помощь могут получить около 300 тысяч семей.
Она будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).
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Напомним, также Кабинет министров Украины изменил подход к расчету совокупного дохода семьи для определения права получать социальную помощь от государства.
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