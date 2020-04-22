Правительство согласовало материальную помощь для ФОПов, имеющих детей

22 апреля, 2020, 16:16

Кабинет министров ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 апреля.

Постановлением введена выплата пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

По данным Минсоцполитики, такую помощь могут получить около 300 тысяч семей.

Она будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).

Напомним, также Кабинет министров Украины изменил подход к расчету совокупного дохода семьи для определения права получать социальную помощь от государства.