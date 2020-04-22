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Espreso.tvОбществоПравительство согласовало материальную помощь для ФОПов, имеющих детей

Правительство согласовало материальную помощь для ФОПов, имеющих детей


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 апреля.

Постановлением введена выплата пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

По данным Минсоцполитики, такую помощь могут получить около 300 тысяч семей.

Она будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).

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