В Украине расширили программу поддержки малообеспеченных украинцев

22 апреля, 2020, 15:55

Кабинет министров Украины изменил подход к расчету совокупного дохода семьи для определения права получать социальную помощь от государства

Решение об этом правительство приняло 22 апреля.

По мнению чиновников, новый подход к расчету доходов малообеспеченных семей позволит распространить программу государственной социальной поддержки на тех украинцев, которые потеряли работу во время карантина. Изменениями предусматривается, что в расчет совокупного дохода семьи, претендующей на социальную помощь от государства, не будет учитываться заработная полученная плата, а только пособие по безработице.

"Этой поддержкой будет охвачено около 100 тысяч граждан. Среднемесячной размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 грн" отмечают в правительстве.