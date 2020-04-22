В Украине расширили программу поддержки малообеспеченных украинцев
Решение об этом правительство приняло 22 апреля.
По мнению чиновников, новый подход к расчету доходов малообеспеченных семей позволит распространить программу государственной социальной поддержки на тех украинцев, которые потеряли работу во время карантина. Изменениями предусматривается, что в расчет совокупного дохода семьи, претендующей на социальную помощь от государства, не будет учитываться заработная полученная плата, а только пособие по безработице.
"Этой поддержкой будет охвачено около 100 тысяч граждан. Среднемесячной размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 грн" отмечают в правительстве.
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