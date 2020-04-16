Amazon предложил "Тоттенхэму" заоблачную сумму за название стадиона
Об этом сообщает Daily Mail.
Американская компания Amazon проявляет активный интерес к потенциальному партнерству. Однако есть ряд других заинтересованных сторон, среди которых гигант спортивной одежды Nike. Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви планирует заключить рекордную сделку и рассчитывает, что может получить за продажу прав по крайней мере 29 млн евро за сезон на срок более 10 лет.
Amazon имеет налаженные связи с "Тоттенхэмом": в течение сезона снимался совместный документальный фильм "Все или ничего".
Американскую компанию лондонский клуб приваливает прежде благодаря выступлениям в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Тот факт, что на стадионе также происходят другие весомые спортивные и развлекательные мероприятия, делает приобретение прав на название арены еще более привлекательным.
Сейчас "Тоттенхэм" имеет 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.
- Напомним, в январе 2020 года "Ливерпуль" заключил новый спонсорский контракт с Nike на 94 млн евро в год, который превзошел рекордное для Англии соглашение "Манчестер Юнайтед" с Adidas.
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