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Espreso.tvСпортAmazon предложил "Тоттенхэму" заоблачную сумму за название стадиона

Amazon предложил "Тоттенхэму" заоблачную сумму за название стадиона


фото: Getty Images
Amazon предложил английскому футбольному клубу "Тоттенхэм" 290 млн евро за права на название стадиона в Лондоне

Об этом сообщает Daily Mail.

Американская компания Amazon проявляет активный интерес к потенциальному партнерству. Однако есть ряд других заинтересованных сторон, среди которых гигант спортивной одежды Nike. Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви планирует заключить рекордную сделку и рассчитывает, что может получить за продажу прав по крайней мере 29 млн евро за сезон на срок более 10 лет.

Amazon имеет налаженные связи с "Тоттенхэмом": в течение сезона снимался совместный документальный фильм "Все или ничего".

Американскую компанию лондонский клуб приваливает прежде благодаря выступлениям в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Тот факт, что на стадионе также происходят другие весомые спортивные и развлекательные мероприятия, делает приобретение прав на название арены еще более привлекательным.

Сейчас "Тоттенхэм" имеет 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

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