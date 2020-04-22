Пожар в зоне ЧАЭС: ГСЧС гасит тление на трех участках
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"В Житомирской области по состоянию на 18 ч. 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", ГП "Словечанское ЛХ", по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины" , - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек в/с и 39 единиц техники.
В то же время в Киевской области по состоянию на 18 час. 22 апреля во зоне отчуждения ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очах, пройденных огнем.
- По состоянию на 21 апреля в Житомирской области локализованы два очага пожара. В Чернобыльской зоне продолжают тушение пожара, основные усилия направлены на локализацию трех очагов.
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