Ослабление карантина рассмотрят в конце апреля, - Степанов
22 апреля, 2020, 15:31
Ослабление карантина после 11 мая будет рассматриваться ближе к концу апреля
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.
"Были зафиксированы некоторые нарушения карантина. По нашим расчетам, мы можем видеть пики заболеваемости по некоторым регионам. Ближе к концу месяца мы будем мониторить ситуацию, и будем рассматривать различные варианты по смягчению. В том числе, после 11 числа", - пояснил он.
- Карантин в Украине продолжили до 11 мая, пик эпидемии ожидают 3-8 числа.
Читайте также
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
Читайте также
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись
-