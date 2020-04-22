Ослабление карантина рассмотрят в конце апреля, - Степанов

22 апреля, 2020, 15:31

Ослабление карантина после 11 мая будет рассматриваться ближе к концу апреля

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Были зафиксированы некоторые нарушения карантина. По нашим расчетам, мы можем видеть пики заболеваемости по некоторым регионам. Ближе к концу месяца мы будем мониторить ситуацию, и будем рассматривать различные варианты по смягчению. В том числе, после 11 числа", - пояснил он.