Олимпийская чемпионка завязала со спортом ради карьеры врача
22 апреля, 2020, 22:20
Известная норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении своей спортивной карьеры
Об этом сообщает NRK.
Якобсен проходит практику в больнице, поскольку является студентом-медиком и примерно через год известная спортсменка должна стать врачом.
"Здесь и сейчас я больше думаю о том, как стану медработником, чем о карьере лыжницы. Поэтому я ставлю точку", - прокомментировала решение норвежка.
33-летняя Астрид Уренхолльт Якобсен является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой мира, двукратным серебряным и пятикратным бронзовым призером ЧМ, многократной победительницей этапов Кубка мира.
- 6 апреля шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдал завершила игровую карьеру.
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