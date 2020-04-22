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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка завязала со спортом ради карьеры врача

Олимпийская чемпионка завязала со спортом ради карьеры врача


фото: nrk.no
Известная норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении своей спортивной карьеры

Об этом сообщает NRK.

Якобсен проходит практику в больнице, поскольку является студентом-медиком и примерно через год известная спортсменка должна стать врачом.

"Здесь и сейчас я больше думаю о том, как стану медработником, чем о карьере лыжницы. Поэтому я ставлю точку", - прокомментировала решение норвежка.

33-летняя Астрид Уренхолльт Якобсен является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой мира, двукратным серебряным и пятикратным бронзовым призером ЧМ, многократной победительницей этапов Кубка мира.

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