Олимпийская чемпионка завязала со спортом ради карьеры врача

22 апреля, 2020, 22:20

Известная норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении своей спортивной карьеры

Об этом сообщает NRK.

Якобсен проходит практику в больнице, поскольку является студентом-медиком и примерно через год известная спортсменка должна стать врачом.

"Здесь и сейчас я больше думаю о том, как стану медработником, чем о карьере лыжницы. Поэтому я ставлю точку", - прокомментировала решение норвежка.

33-летняя Астрид Уренхолльт Якобсен является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой мира, двукратным серебряным и пятикратным бронзовым призером ЧМ, многократной победительницей этапов Кубка мира.