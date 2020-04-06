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Espreso.tvСпортМногократная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Многократная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру


фото: Getty Images
Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдал завершила игровую карьеру

Об этом сообщает TV2 .

"Я рада, что приняла решение уйти, хотя это очень эмоционально. С осени я буду студенткой дневного отделения. С нетерпением жду обучения - это всегда было мечтой", - сказала норвежская биатлонистка.

Главными достижениями 30-летней Сулемдал являются шесть золотых медалей чемпионатов мира в эстафетных гонках.

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