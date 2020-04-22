Общественный транспорт не запустят до 11 мая, - Шмыгаль

22 апреля, 2020, 07:17

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль предположил, что в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений работы городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

Следующим этапом будет запуск междугородного, а затем - межобластного сообщения.

"Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или международных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления перевозок нам понятна. Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают", - сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет "точно не до 11 мая".

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