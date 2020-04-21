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Espreso.tvОбществоКарантин могут продлить из-за массовых скоплений в Почаеве и Святогорске на Пасху, - Немчинов

Карантин могут продлить из-за массовых скоплений в Почаеве и Святогорске на Пасху, - Немчинов


фото: uazmi.org
Кабинет министров может не принять решение по смягчению карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ (МП)

Об этом в эфире "Общественного" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, отвечая на вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ (МП) карантин могут не смягчить.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были ", - сказал Немчинов.

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, в частности вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования

В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина карантина.

"Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то совершенном факте", - резюмировал он.

  • В Хмельницкой области ограничили доступ в Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ (МП) в селе Головчинцы Летичевского района, где обнаружили пятерых больных коронавирусной болезнью.
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