В Хмельницкой области ограничили доступ в монастырь УПЦ (МП) из-за вспышки COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Летичевской райгосадминистрации.
"Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничен", - говорится в сообщении.
В рамках очага инфекционной болезни и прилегающих к очагу территорий и улиц в селе Головчинцы проведены дезинфекционные мероприятия.
В РГА заверили, что круг контактных лиц установлен, пока они находятся в режиме самоизоляции с соблюдением всех карантинных требований. Постоянно осуществляется мониторинг состояния здоровья лиц с подозрением на каронавирусную инфекцию. Мобильной медицинской бригадой у лиц из числа контактных осуществлен сбор биологического материала и направлен на исследование в ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины".
- В Головчинецком монастыре в Хмельницкой области подтверждено два новых случая инфицирования коронавирусом, количество заболевших возросло до пяти человек.
Читайте также
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись
-
Читайте также
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись