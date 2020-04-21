В Хмельницкой области ограничили доступ в монастырь УПЦ (МП) из-за вспышки COVID-19

21 апреля, 2020, 19:58

В Хмельницкой области ограничили доступ в Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ (МП) в селе Головчинцы Летичевского района, где обнаружили пятерых больных коронавирусной болезнью

Об этом сообщает пресс-служба Летичевской райгосадминистрации.

"Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничен", - говорится в сообщении.

В рамках очага инфекционной болезни и прилегающих к очагу территорий и улиц в селе Головчинцы проведены дезинфекционные мероприятия.

В РГА заверили, что круг контактных лиц установлен, пока они находятся в режиме самоизоляции с соблюдением всех карантинных требований. Постоянно осуществляется мониторинг состояния здоровья лиц с подозрением на каронавирусную инфекцию. Мобильной медицинской бригадой у лиц из числа контактных осуществлен сбор биологического материала и направлен на исследование в ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины".