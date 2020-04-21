 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Хмельницкой области ограничили доступ в монастырь УПЦ (МП) из-за вспышки COVID-19

В Хмельницкой области ограничили доступ в монастырь УПЦ (МП) из-за вспышки COVID-19


фото: zaxid.net
В Хмельницкой области ограничили доступ в Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ (МП) в селе Головчинцы Летичевского района, где обнаружили пятерых больных коронавирусной болезнью

Об этом сообщает пресс-служба Летичевской райгосадминистрации.

"Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничен", - говорится в сообщении.

В рамках очага инфекционной болезни и прилегающих к очагу территорий и улиц в селе Головчинцы проведены дезинфекционные мероприятия.

В РГА заверили, что круг контактных лиц установлен, пока они находятся в режиме самоизоляции с соблюдением всех карантинных требований. Постоянно осуществляется мониторинг состояния здоровья лиц с подозрением на каронавирусную инфекцию. Мобильной медицинской бригадой у лиц из числа контактных осуществлен сбор биологического материала и направлен на исследование в ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать