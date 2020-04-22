На Буковине от коронавируса умерли двое молодых братьев
Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"К большому сожалению, хочу выразить соболезнования ... родственникам двух молодых ребят, которых врачи не спасли и у которых подтвердили наличие инфекции", - сказал Осачук.
Немного ранее глава Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов сообщил, что в этой семье еще двое больных находятся в тяжелом состоянии в больнице.
"Выражаю соболезнования семье Фрунзе с Иживцев, которые потеряли двух молодых людей, двух братьев - Андрея и Ивана. У обоих из них была вирусная двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. В областную клиническую больницу переводят их бабушку и еще одного брата, состояние которых ближе к тяжелому ", - написал глава района.
- Напомним, в Днепре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции .
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