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Espreso.tvОбществоНа Буковине от коронавируса умерли двое молодых братьев

На Буковине от коронавируса умерли двое молодых братьев


фото: Укрінформ
От коронавируса в Черновицкой области с разницей в день умерли двое молодых братьев

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"К большому сожалению, хочу выразить соболезнования ... родственникам двух молодых ребят, которых врачи не спасли и у которых подтвердили наличие инфекции", - сказал Осачук.

Немного ранее глава Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов сообщил, что в этой семье еще двое больных находятся в тяжелом состоянии в больнице.

"Выражаю соболезнования семье Фрунзе с Иживцев, которые потеряли двух молодых людей, двух братьев - Андрея и Ивана. У обоих из них была вирусная двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. В областную клиническую больницу   переводят их бабушку и еще одного брата, состояние которых ближе к тяжелому ", - написал глава района.

 
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