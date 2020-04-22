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Espreso.tvОбществоМасочный режим должен стать нормой на ближайшие два года, - Шмыгаль

Масочный режим должен стать нормой на ближайшие два года, - Шмыгаль


фото: Укрінформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил три уровня карантина и рассказал об особенностях каждого из них

Об этом глава правительства рассказал в интервью РБК-Украина .

"Мы сегодня вводим определенные определения карантинных мероприятий и необходимости их введения на уровнях - желтый, оранжевый, красный", - рассказал он.

Шмыгаль объяснил, что будет означать каждый уровень:

  • Желтый уровень. Ситуация умеренная, мягкие условия карантина, основные отрасли работают.
  • Оранжевый уровень. Количество больных начинает расти, есть один или два летальных случая, регион с зафиксированными случаями локализуют и закрывают.
  • Красный уровень. Регион или страна фактически закрываются полностью. Такая ситуация происходит сейчас.

По словам Шмыгаля, в этом году побороть коронавирус в мире не удастся, а масочный режим и социальная дистанция должны стать нормой на ближайшие два года.

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