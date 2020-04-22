22 апреля, 2020, 09:30

В Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6592 случаев COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 349 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели)

Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 218 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели)

г. Киев - 989 случаев (39 выздоровели)

Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели)

Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели)

Львовская обл. - 247 случаев (29 выздоровели)

Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 82 случая;

Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели)

Полтавская обл. - 116 случаев (12 выздоровели)

Ривненская обл. - 353 случая (22 выздоровели)

Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели)

Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели)

Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели)

Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).

Всего в Украине исследовано 67 520 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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