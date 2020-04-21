В Англии и Уэльсе от коронавируса скончались на 40% больше людей, чем сообщалось ранее, - правительство
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны.
Так в Управлении сообщили, что до 10 апреля зафиксировано 13 211 смертей, тогда как правительство сообщило о 9288 умерших в больнице. Статистические данные учитывают также тех, кто умер за пределами больницы.
Коронавирусное заболевание COVID-19 упоминалось в трети всех свидетельств о смерти, выданных в Англии и Уэльсе за неделю до 19 апреля. Кроме того, в Лондоне в более чем половине свидетельств о смерти, выданных на этой неделе, вспоминали COVID-19.
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По последним данным в Великобритании зафиксировали 125856 случаев заражения коронавирусом. Из них 16 550 человек умерли.
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