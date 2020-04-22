Комитет Рады рассмотрел более 5,5 тыс. правок в "антиколомойський" законопроект, - нардеп Железняк
22 апреля, 2020, 18:39
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел 5 718 правок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) с более 16 500
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.
"Так что с 10 часов утра наш Комитет работал над поправками в закон о банках. За этот день прошли уже 34% от всех правок. Остановились на 5 718 из 16 586. Завтра в 10:00 продолжим эту замечательную работу", - написал депутат.
- 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.
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