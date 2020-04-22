Германия начинает испытывать вакцину против коронавируса на людях

22 апреля, 2020, 15:22

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первые клинические испытания вакцины против коронавируса в Германии

Об этом сообщает пресс-служба Института.

Как сообщается, разрешение на проведение клинических испытаний дали по результатами тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата на вакцинацию.

"Благодаря предыдущим интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, Институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тестирование потенциальных вакцин на людях - важный этап создания безопасного и эффективного препарата против COVID-19 для жителей страны и всего мира.

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В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждого из них вакцинируют "одним из несколькими слегка модифицированными вариантами вакцины". Некоторое время все добровольцы будут находиться под наблюдением, после чего наступит второй этап испытаний.