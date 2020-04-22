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Espreso.tvСпортЭпидемиолог призвал лучшего теннисиста мира Джоковича воздержаться от заявлений о вреде вакцинации

Эпидемиолог призвал лучшего теннисиста мира Джоковича воздержаться от заявлений о вреде вакцинации


фото: Getty Images
Ученые призвали первую ракетку мира серба Новака Джоковича воздержаться от заявлений о вреде вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает danas.rs .

Консультант Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Сербии, член антикризисного штаба по борьбе с COVID-19 Предраг Кон, призвал Новака Джококовича воздержаться в дальнейшем от подобных заявлений, учитывая его популярность в мире.

"Как один из самых преданных поклонников Джоковича я хотел бы подчеркнуть важность и неоценимое взноса иммунизации в коллективное здоровье нации. Жаль, что сейчас уже поздно, так как распространены искаженные представления. Мой дорогой маэстро, я желаю вам всего наилучшего. Но пожалуйста, в будущем воздержитесь от ответов на вопросы о вакцинации, поскольку ваше влияние слишком большое ", - попросил Кон.

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