Эпидемиолог призвал лучшего теннисиста мира Джоковича воздержаться от заявлений о вреде вакцинации

22 апреля, 2020, 12:53

Ученые призвали первую ракетку мира серба Новака Джоковича воздержаться от заявлений о вреде вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает danas.rs .

Консультант Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Сербии, член антикризисного штаба по борьбе с COVID-19 Предраг Кон, призвал Новака Джококовича воздержаться в дальнейшем от подобных заявлений, учитывая его популярность в мире.

"Как один из самых преданных поклонников Джоковича я хотел бы подчеркнуть важность и неоценимое взноса иммунизации в коллективное здоровье нации. Жаль, что сейчас уже поздно, так как распространены искаженные представления. Мой дорогой маэстро, я желаю вам всего наилучшего. Но пожалуйста, в будущем воздержитесь от ответов на вопросы о вакцинации, поскольку ваше влияние слишком большое ", - попросил Кон.

Напомним, 21 апреля Новак Джокович заявил, что не собирается в будущем вакцинироваться от коронавируса.

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