Лучший теннисист мира Джокович выступил против вакцинации от COVID-19

21 апреля, 2020, 13:01

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что не собирается в будущем вакцинироваться от коронавируса

Об этом Джокович заявил во время трансляции в facebook.

Джокович отметил, что не собирается делать прививку, если будет разработана вакцина от COVID-19. Также он выразил опасения, что вакцинацию сделают обязательной для тех, кто путешествует по миру.

"Лично я против вакцинации, и я бы не хотел, чтобы кто-то заставлял меня делать прививки, чтобы иметь возможность путешествовать", - сказал Джокович.

Напомним, 14 апреля бывший лидер мирового теннисного рейтинга Марат Сафин заявил, что мир запугивают коронавирусом, чтобы заставить людей вживлять чипы.