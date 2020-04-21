Лучший теннисист мира Джокович выступил против вакцинации от COVID-19
21 апреля, 2020, 13:01
Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что не собирается в будущем вакцинироваться от коронавируса
Об этом Джокович заявил во время трансляции в facebook.
Джокович отметил, что не собирается делать прививку, если будет разработана вакцина от COVID-19. Также он выразил опасения, что вакцинацию сделают обязательной для тех, кто путешествует по миру.
"Лично я против вакцинации, и я бы не хотел, чтобы кто-то заставлял меня делать прививки, чтобы иметь возможность путешествовать", - сказал Джокович.
- Напомним, 14 апреля бывший лидер мирового теннисного рейтинга Марат Сафин заявил, что мир запугивают коронавирусом, чтобы заставить людей вживлять чипы.
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