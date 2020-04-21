 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛучший теннисист мира Джокович выступил против вакцинации от COVID-19

Лучший теннисист мира Джокович выступил против вакцинации от COVID-19


фото: Getty Images
Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что не собирается в будущем вакцинироваться от коронавируса

Об этом Джокович заявил во время трансляции в facebook.

Джокович отметил, что не собирается делать прививку, если будет разработана вакцина от COVID-19. Также он выразил опасения, что вакцинацию сделают обязательной для тех, кто путешествует по миру.

"Лично я против вакцинации, и я бы не хотел, чтобы кто-то заставлял меня делать прививки, чтобы иметь возможность путешествовать", - сказал Джокович.

  • Напомним, 14 апреля бывший лидер мирового теннисного рейтинга Марат Сафин заявил, что мир запугивают коронавирусом, чтобы заставить людей вживлять чипы.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

20 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать