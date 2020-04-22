Джошуа ошарашил заявлением о следующем бое и Фьюри
Об этом Джошуа сообщил в эфире DAZN .
По словам чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, несмотря на то, что он должен провести следующий бой против Кубрата Пулева, он думает о поединке против обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри.
"Я направляюсь к бою с Фьюри, побью его независимо от того, что там думают букмекеры, болельщики и те, кто во мне сомневается. Я работаю, чтобы победить Фьюри. Во многом я уже смотрю вперед, думаю о то, что будет после боя с Пулевым. Я планирую пройти этот барьер, такой у меня настроение. Если говорить о Пулеве, то все-таки это не мой уровень. я хочу драться с лучшими, победить их всех. Поэтому я думаю о Фьюри, когда он будет готов, я не откажусь от этого боя ", - сказал Джошуа.
Бой Джошуа - Пулев предварительно запланирован на 20 июня в Лондоне, однако с большой вероятностью поединок придется перенести на другую дату из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 22 апреля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что заставит Джошуа провести бой против украинского боксера.
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