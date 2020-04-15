Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля, - МОН

15 апреля, 2020, 15:09

Учебный год закончится не позднее 1 июля для всех школьников, кроме выпускников 11 класса

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Еспресо.TV.

По ее словам, учебный год 2019/2020 закончится в соответствии с действующим законодательством.

"Учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса", - ответила Мандзий на запрос журналистов.

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