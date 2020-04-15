Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля, - МОН
15 апреля, 2020, 15:09
Учебный год закончится не позднее 1 июля для всех школьников, кроме выпускников 11 класса
Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Еспресо.TV.
По ее словам, учебный год 2019/2020 закончится в соответствии с действующим законодательством.
"Учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса", - ответила Мандзий на запрос журналистов.
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