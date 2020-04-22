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Espreso.tvСпортБританский тяжеловес пообещал стать чемпионом мира по боксу и MMA

Британский тяжеловес пообещал стать чемпионом мира по боксу и MMA


фото: Getty Images
Британский тяжеловес Диллиан Уайт намерен стать чемпионом мира по боксу и смешанным единоборствам

Об этом сообщает The Sun .

Уайт, который имеет опыт выступлений в смешанных единоборствах и кикбоксингу заверил, что легко восстановит свои навыки в этих видах спорта.

"Я не тренировался в кикбоксинге или ММА определенное время, но для меня это как езда на велосипеде. Как только я избавлюсь от" ржавчины ", мои инстинкты вернутся и я буду готов доминировать. Тяжеловесы UFC чемпион Стипе Миочич и Франсис Нганну - элита, и мне нужно потренироваться в грепплингу и борьбе. Но я знаю, что в перчатках для MMA могу нокаутировать любого из тамошнего топ-10 ", - сказал Уайт.

По словам британца, он будет иметь преимущество над бойцами смешанных единоборств, благодаря своему боксерскому мастерству.

"В клетке пятиминутные раунды непрерывного движения, ударов, борьбы - это не шутки. Но у меня лучшие кулачные навыки, чем у любого из них. В любом случае, меня привлекает возможность перехода в UFC. Стать чемпионом в обоих видах спорта - это то, что никто никогда не делал ", - сказал Уайт, который является временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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