Обидчик Джошуа указал на главную проблему Усика в бою с Чисорой
Об этом сообщает Fighthype в YouTube.
По мнению Уайта, Усику сложно будет сдержать Чисору за физическую силу британца и напомнил, что украинцу в первой половине боя создавал проблемы даже менее мощный Тони Беллью.
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"Мы видели, что в Беллью многое получалось в первой половине боя с Усиком. А он не такой мощный, как Чисора. Дерек - очень сильный парень, я знаю это, я спарринговал с ним множество раз. Если Дерек будет мотивированным и подойдет к боя в форме, то создаст много проблем. Движения Усика хорошие, но это бокс. Ты не сможешь перебоксировать Чисору, если у тебя нет силы держать его на расстоянии. Это будет самой большой проблемой Усика. Если Дерек будет мотивирован, то он побьет Усика . Это мое личное мнение ", - сказал Уайт, который на любительском ринге побеждал действующего чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа.
- 24 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой между украинским боксером и Дереком Чисорой придется перенести из-за пандемии коронавируса.
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