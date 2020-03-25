Обидчик Джошуа указал на главную проблему Усика в бою с Чисорой

25 марта, 2020, 14:41

Британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что Александру Усику будет сложно справиться с Дереком Чисорой

Об этом сообщает Fighthype в YouTube.

По мнению Уайта, Усику сложно будет сдержать Чисору за физическую силу британца и напомнил, что украинцу в первой половине боя создавал проблемы даже менее мощный Тони Беллью.

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"Мы видели, что в Беллью многое получалось в первой половине боя с Усиком. А он не такой мощный, как Чисора. Дерек - очень сильный парень, я знаю это, я спарринговал с ним множество раз. Если Дерек будет мотивированным и подойдет к боя в форме, то создаст много проблем. Движения Усика хорошие, но это бокс. Ты не сможешь перебоксировать Чисору, если у тебя нет силы держать его на расстоянии. Это будет самой большой проблемой Усика. Если Дерек будет мотивирован, то он побьет Усика . Это мое личное мнение ", - сказал Уайт, который на любительском ринге побеждал действующего чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа.