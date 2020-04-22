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Espreso.tvОбществоБорьба с дезинформацией: МИД запустило кампанию по написанию статей на Википедии об Украине и мире

Борьба с дезинформацией: МИД запустило кампанию по написанию статей на Википедии об Украине и мире

Инициатива министерства иностранных дел направлена на противодействие дезинформации об Украине и распространение информации о нашей стране в мире

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Защита правды и противодействие дезинформации являются стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте - крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной", - заявил министр Дмитрий Кулеба.

МИД Украины вместе с ОО "Викимедиа Украина" планируют запуск проектов, чтобы привлечь больше людей к наполнению Википедии об Украине.

Первым этапом сотрудничества станет запуск онлайн-марафона "Месяц украинской дипломатии". Авторы украиноязычной Википедии заполнят пробелы и исправят неточности на темы российской агрессии и Украины в мире.

К кампании присоединится команда МИД Украины. Украинские дипломаты также присоединятся к организации наполнения Википедии на языках их страны пребывания, чтобы повысить узнаваемость нашего государства.

  • Украинский раздел онлайн-энциклопедии "Википедия" пересек границу в 1 миллион статей.
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