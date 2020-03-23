Украинская Википедия сообщила о выходе миллионной статьи - она посвящена певице, которая боролась за гражданские права
23 марта, 2020, 16:58
Украинский раздел онлайн-энциклопедии "Википедия" пересек границу в 1 миллион статей
Об этом сообщила пресс-служба энциклопедии.
"В украинской Википедии 1 миллион статей! Это историческая веха для всех, кто приобщается к созданию, распространению и популяризации свободных знаний. Поздравляем с первым миллионом!" - говорится в сообщении.
Миллионной стала статья об американской певице и политической активистке Одетте Холмс.
"Википедия" - свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия, реализованная на принципах вики.
- В 2019 году пользователи украинской Википедии чаще всего обращались к статье "Переход церковных общин в ПЦУ" - она набрала более миллиона просмотров.
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