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Espreso.tvОбществоУкраинская Википедия сообщила о выходе миллионной статьи - она посвящена певице, которая боролась за гражданские права

Украинская Википедия сообщила о выходе миллионной статьи - она посвящена певице, которая боролась за гражданские права

Украинский раздел онлайн-энциклопедии "Википедия" пересек границу в 1 миллион статей

Об этом сообщила пресс-служба энциклопедии.

"В украинской Википедии 1 миллион статей! Это историческая веха для всех, кто приобщается к созданию, распространению и популяризации свободных знаний. Поздравляем с первым миллионом!" - говорится в сообщении.

Миллионной стала статья об американской певице и политической активистке Одетте Холмс.

"Википедия" - свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия, реализованная на принципах вики.

  • В 2019 году пользователи украинской Википедии чаще всего обращались к статье "Переход церковных общин в ПЦУ" - она набрала более миллиона просмотров.

 

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