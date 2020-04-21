За период пандемии в Украине коронавирусом заболели почти 400 детей, - Степанов
21 апреля, 2020, 10:43
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели почти 400 детей
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 6 тыс. 125 человек. Из них 399 детей, а также 1138 медицинских работников", - заявил Степанов.
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- Напомним, Степанов заявил, что на заседании правительства МЗ вынесет постановление о продлении карантина до 12 мая.
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