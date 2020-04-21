За период пандемии в Украине коронавирусом заболели почти 400 детей, - Степанов

21 апреля, 2020, 10:43

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели почти 400 детей

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 6 тыс. 125 человек. Из них 399 детей, а также 1138 медицинских работников", - заявил Степанов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .