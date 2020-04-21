Во Франции коронавирусом инфицированы 6% людей, этого мало для коллективного иммунитета, - отчет

21 апреля, 2020, 16:39

Во Франции коронавирусом заболели менее 6% населения страны, что является недостаточным количеством для предотвращения второй волны эпидемии в случае снятия карантина

Об этом сообщает Le Figaro.

Соответствующие выводы представили ученые Института Пастера, призвав не ослаблять карантин после 11 мая.

"Чтобы коллективного иммунитета было достаточно, чтобы избежать второй волны, понадобилось бы 70% людей с иммунитетом. Мы очень далеко от этого. Таким образом, меры должны быть сохранены", - сказал главный автор исследования Саймон Куше.

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Согласно исследованию, доля зараженного населения во Франции составляет 5,7%. При этом причиной невысокого количества больных является карантин, которые позволили сократить количество инфицированных одним больным с 3,3 до 0,5.

Также исследование показало, что смертность от COVID-19 составляет 0,5% инфицированных. При этом летальность зависит от возраста и пола - смертность среди мужчин на 50% выше, чем у женщин, которая увеличивается с возрастом.

Напомним, в середине апреля французское правительство продолжило ограничительные меры в связи с коронавируса до 11 мая. В частности, во Франции ограничено передвижение по стране.