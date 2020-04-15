ВВП Франции может упасть на 8% из-за коронавируса, - правительство

15 апреля, 2020, 15:07

Во Франции ожидают уменьшения ВВП на 8% в 2020 году из-за коронавируса

Об этом заявил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, передает издание Le Revenu .

Как отмечается, французские власти также заявила о дальнейших мерах по поддержке предпринимательства в условиях карантина и эпидемии.

"Мы имели прогноз падения 6%. Но он будет зафиксирован на уровне минус 8%", - заявил министр.

При этом, по оценкам французского правительства, компенсация вынужденной частичной безработицы работников в условиях карантина предусматривает выделение 21 млрд евро из государственного бюджета. Таких безработных сейчас во Франции насчитывается около 8 млн.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.