ВВП Франции может упасть на 8% из-за коронавируса, - правительство
Об этом заявил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, передает издание Le Revenu .
Как отмечается, французские власти также заявила о дальнейших мерах по поддержке предпринимательства в условиях карантина и эпидемии.
"Мы имели прогноз падения 6%. Но он будет зафиксирован на уровне минус 8%", - заявил министр.
При этом, по оценкам французского правительства, компенсация вынужденной частичной безработицы работников в условиях карантина предусматривает выделение 21 млрд евро из государственного бюджета. Таких безработных сейчас во Франции насчитывается около 8 млн.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.
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