 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВВП Франции может упасть на 8% из-за коронавируса, - правительство

ВВП Франции может упасть на 8% из-за коронавируса, - правительство

Во Франции ожидают уменьшения ВВП на 8% в 2020 году из-за коронавируса

Об этом заявил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, передает издание Le Revenu .

Как отмечается, французские власти также заявила о дальнейших мерах по поддержке предпринимательства в условиях карантина и эпидемии.

"Мы имели прогноз падения 6%. Но он будет зафиксирован на уровне минус 8%", - заявил министр.

При этом, по оценкам французского правительства, компенсация вынужденной частичной безработицы работников в условиях карантина предусматривает выделение 21 млрд евро из государственного бюджета. Таких безработных сейчас во Франции насчитывается около 8 млн.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать