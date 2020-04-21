В Италии окончательно определились с судьбой футбольного сезона

21 апреля, 2020, 08:53

Серия A решила доиграть чемпионат Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Серии A .

20 апреля состоялось заседание совета лиги Серии А, на котором официально было принято решение доиграть остаток сезона-2019/2020 года, прерванного из-за пандемии коронавируса.

"Заседание совета лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило свое намерение доиграть сезон 2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников. Восстановление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола, а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников ", - говорится в заявлении.

16 апреля сообщалось, что в Италии рассматривают возможность 30-31 мая сыграть матчи национального кубка .