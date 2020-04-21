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Espreso.tvСпортВ Италии окончательно определились с судьбой футбольного сезона

В Италии окончательно определились с судьбой футбольного сезона


фото: Getty Images
Серия A решила доиграть чемпионат Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Серии A .

20 апреля состоялось заседание совета лиги Серии А, на котором официально было принято решение доиграть остаток сезона-2019/2020 года, прерванного из-за пандемии коронавируса.

"Заседание совета лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило свое намерение доиграть сезон 2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников. Восстановление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола, а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников ", - говорится в заявлении.

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