В Италии окончательно определились с судьбой футбольного сезона
Об этом сообщает официальный сайт Серии A .
20 апреля состоялось заседание совета лиги Серии А, на котором официально было принято решение доиграть остаток сезона-2019/2020 года, прерванного из-за пандемии коронавируса.
"Заседание совета лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило свое намерение доиграть сезон 2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников. Восстановление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола, а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников ", - говорится в заявлении.
- 16 апреля сообщалось, что в Италии рассматривают возможность 30-31 мая сыграть матчи национального кубка .
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