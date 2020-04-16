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Espreso.tvСпортВсе готово: стало известно, когда футбол вернется в Италию

Все готово: стало известно, когда футбол вернется в Италию


фото: Getty Images
В Италии рассматривают возможность 30-31 мая сыграть матчи Кубка Италии по футболу

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

Итальянская газета Corriere dello Sport вышла с заголовком Tutto pronto, что означает: "все готово". На Апеннинах планируют "разморозить" футбольный сезон матчами Кубка Италии: "Ювентус" - "Милан" и "Наполи" - "Интер".

В Италии также рассматривается возможность увеличения количества замен с трех до пяти. Специалисты мотивируют такое решение тем, что игрокам будет трудно перейти к играм после длительного отдыха.

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