Все готово: стало известно, когда футбол вернется в Италию
16 апреля, 2020, 17:45
В Италии рассматривают возможность 30-31 мая сыграть матчи Кубка Италии по футболу
Об этом сообщает Corriere dello Sport .
Итальянская газета Corriere dello Sport вышла с заголовком Tutto pronto, что означает: "все готово". На Апеннинах планируют "разморозить" футбольный сезон матчами Кубка Италии: "Ювентус" - "Милан" и "Наполи" - "Интер".
В Италии также рассматривается возможность увеличения количества замен с трех до пяти. Специалисты мотивируют такое решение тем, что игрокам будет трудно перейти к играм после длительного отдыха.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-