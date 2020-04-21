21 апреля, 2020, 09:30

В Украине по состоянию на утро 21 апреля подтверждено 6125 случаев COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

В течение 20 апреля получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В целом 367 человек уже выздоровели, из них 18 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 338 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 205 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 137 случаев (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели)

г. Киев - 892 случая (33 выздоровели)

Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели)

Кировоградская обл. - 247 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели)

Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 41 случай;

Одесская обл. - 146 случаев;

Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели)

Ривненская обл. - 341 случай (21 выздоровел)

Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 4089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей.

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