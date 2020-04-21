В Украине уже 6125 случаев коронавируса, 415 - за сутки
21 апреля, 2020, 09:30
В Украине по состоянию на утро 21 апреля подтверждено 6125 случаев COVID-19
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.
В течение 20 апреля получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В целом 367 человек уже выздоровели, из них 18 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В целом случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 338 случаев (18 выздоровели)
Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели)
Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел)
Закарпатская обл. - 205 случаев (16 выздоровели)
Запорожская обл. - 137 случаев (17 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели)
г. Киев - 892 случая (33 выздоровели)
Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели)
Кировоградская обл. - 247 случаев (17 выздоровели)
Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели)
Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 41 случай;
Одесская обл. - 146 случаев;
Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели)
Ривненская обл. - 341 случай (21 выздоровел)
Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели)
Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели)
Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)
Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)
Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели)
Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел)
Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 4089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей.
Читайте также: Ляшко потребует продлить карантин минимум до 12 мая
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР