В Тернопольской больнице от COVID-19 умерла женщина

21 апреля, 2020, 19:07

В Тернопольской городской больнице через несколько часов после госпитализации от коронавируса умерла женщина, которую привезли из Почаева

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Тернопольской городской больницы скорой помощи.

"19.04 2020 в 19:30 в инфекционное отделение в очень тяжелом состоянии поступила пациентка. Возраст 43 года, с подтвержденным диагнозом COVID-19, жительница Почаева, Кременецкого района. В 21.30 пациентка умерла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 21 апреля 2020 года в инфекционном отделении находится 19 пациентов, из них 17 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 2 - с подозрением на COVID-19.

Напомним, в Тернопольской области из-за коронавируса закрыли въезд в Почаев - пропускают только медиков, соцработников и поставщиков.

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