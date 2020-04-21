На Тернопольщине из-за коронавируса закрыли въезд в Почаев - пропускают только медиков, соцработников и поставщиков

21 апреля, 2020, 18:40

В городе Почаев Кременецкого района на Тернопольщине, где зафиксированы вспышки распространения коронавируса, установили четыре карантинных поста на въездах в город

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

"На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата. Они следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта. Такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заезжать в город выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорту.

С 21 апреля Почаевскую Свято-Успенская лавру закрыли на карантин.

Напомним, 20 апреля первый заместитель главы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич сообщил, что город Почаев Кременецкого района Тернопольской области закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine