На Тернопольщине из-за коронавируса закрыли въезд в Почаев - пропускают только медиков, соцработников и поставщиков
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.
"На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата. Они следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта. Такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заезжать в город выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорту.
С 21 апреля Почаевскую Свято-Успенская лавру закрыли на карантин.
- Напомним, 20 апреля первый заместитель главы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич сообщил, что город Почаев Кременецкого района Тернопольской области закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.
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