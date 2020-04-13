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Espreso.tvОбществоСБУ поймала более 150 человек на распространении фейков о COVID-19

СБУ поймала более 150 человек на распространении фейков о COVID-19


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины выявила 154 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ также заблокировала более 2 тыс. соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тыс. подписчиков. Фейки о болезни в основном распространяются с российского информационного пространства. Это работает на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина.

В частности, служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. По ним, то следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины.

Информация о других 146 человек направлена в Нацполиции. Треть из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

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