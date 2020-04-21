В приграничный район Чечни введены российские войска - СМИ
Об этом сообщает "Новая газета".
Издание опубликовало запись с видеорегистратора, на которой видно скопление "Уралов" и военных палаточных городков вдоль трассы в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское.
Источники "Новой газеты" в силовых структурах республики предположили, что появление военных связано с учениями, хотя соответствующих приказов не публиковалось.
Обычно учения проводятся на полигонах Надтеречного района, вдали от населенных пунктов, ближе к лесному массиву. В этом случае военные разбили палаточные городки в непосредственной близости и выставили между ними свои блокпосты. С такой активностью федеральных военнослужащих местные жители давно уже не сталкивались.
То, что происходит, вызвало много вопросов, особенно учитывая тот факт, что сейчас проезд по Чечне и без того блокируется сотрудниками чеченской полиции, которые обеспечивают режим жесткого карантина, отмечает издание.
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5 апреля Чечня первой из российских субъектов объявила о закрытии своих административных границ из-за распространения COVID-19. Въезд в республику разрешен только поставщикам продовольствия и транзитному транспорту. Для жителей также введена пропускная система.
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