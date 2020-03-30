В Чечне силовики избивают людей без защитных масок трубами, - СМИ
Об этом сообщает со ссылкой на очевидцев Новая Газета.
Об этом свидетельствуют также опубликованные в соцсетях фото и видео.
Как сообщается, новые репрессии в республике проходят под предлогом борьбы с распространением коронавируса.
"Людей, которые не имеют на себе масок, вытаскивают из машин и бьют этими трубами. Надо сказать, что в Чечне, как и по всей стране, маски отсутствуют в продаже. Местное руководство не смогло обеспечить их поставки ни в аптеки, ни в достаточном количестве даже в больницы ", - говорится в сообщении.
Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2- Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29 2020
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