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Espreso.tvОбществоВ Чечне силовики избивают людей без защитных масок трубами, - СМИ

В Чечне силовики избивают людей без защитных масок трубами, - СМИ


фото: Новая газета
Чеченские силовики начали останавливать людей без защитных масок и бить их полипропиленовыми трубами

Об этом сообщает со ссылкой на очевидцев Новая Газета.

Об этом свидетельствуют также опубликованные в соцсетях фото и видео.

Как сообщается, новые репрессии в республике проходят под предлогом борьбы с распространением коронавируса.

"Людей, которые не имеют на себе масок, вытаскивают из машин и бьют этими трубами. Надо сказать, что в Чечне, как и по всей стране, маски отсутствуют в продаже. Местное руководство не смогло обеспечить их поставки ни в аптеки, ни в достаточном количестве даже в больницы ", - говорится в сообщении.

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