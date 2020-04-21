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Espreso.tvОбществоВ Хмельницкой области в монастыре увеличилось количество больных коронавирусом

В Хмельницкой области в монастыре увеличилось количество больных коронавирусом


фото: reuters
В Головчинецком монастыре в Хмельницкой области подтверждено два новых случая инфицирования коронавирусом, количество заболевших возросло до пяти человек

Об этом во время брифинга сообщил глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет, передает пресс-служба ОГА.

Габинет отметил, что среди инфицированных две монахини, которые сейчас находятся в больнице.

"На данный момент в монастыре есть пять больных лиц, из них три монахини, один священник и послушник - именно из Головчинецкого монастыря. На стационарном лечении находится две монахини в Хмельницкой городской инфекционной больнице, три человека находятся на амбулаторном лечении по месту жительства" , - сообщил Габинет.

Габинет отметил, что в течение суток, 21 апреля, в области подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16:00 в области подтверждено 55 больных с COVID-19, 4 человека умерли, 5 - выздоровели.

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