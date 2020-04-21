На Ивано-Франковщине коронавирус обнаружили у шести священников

21 апреля, 2020, 16:26

Двое священников с подтвержденным диагнозом из Калуша, еще двое из Ивано-Франковска

Об этом сообщил и. о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив на брифинге, о ситуации с коронавирусом в области, передает Еспресо.TV .

Он отметил, что у шести священников диагноз подтвердили ПЦР-тестом, еще один - ждет результат.

В частности, в городе Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах - по одному.

Видео - Ивано-Франковская ОГА:

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