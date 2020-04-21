В Германии определились с датой восстановления футбольного сезона

21 апреля, 2020, 18:08

Чемпионат Германии по футболу может восстановиться 9 мая после паузы, связанной с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Bild .

По словам генерального директора Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиана Зайферта футбольный сезон может восстановиться 9 мая.

"У нас есть позитивные сигналы, о которых мы сообщили клубам. В чемпионата Германии появилась перспектива восстановления 9 мая, что является важной новостью для болельщиков всех команд. Концепция восстановления матчей, которую мы разработали, начинается с медицинских требований - от тренировок и до игрового дня. Важно не только обеспечить безопасность тех, кто на поле, но и рядом с ним ", - сказал Зайферт.

Вместе с тем он добавил, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

"Но, мы должны быть честными. Игры будут проходить при пустых трибунах и это единственный вариант для Бундеслиги. Он позволит сохранить многие клубы. Конечно, эффект от таких поединков несколько иной, но экономическую базу команд удастся поддержать. Завтра мы обсудим концепцию, 23 апреля будем разговаривать с клубами ", - отметил Зайферт.

Напомним, 21 апреля Серия A решила доиграть чемпионат Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса.