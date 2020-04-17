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Espreso.tvОбществоВ Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов от коронавируса

В Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов от коронавируса


фото: reuters
Самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавируса COVID-19 проходит в Великобритании

Об этом сообщает газета The Guardian.

Как отмечается в исследовании "Восстановление" принимают участие более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Руководит исследованием профессор Питер Хорбе из Оксфордского университета.

Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов. Также медики исследуют противомалярийные препараты гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин.

Также в настоящее время в исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир. Еще один препарат, который планируют включить в исследование - средство, используемое при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.

Кроме того, обсуждают исследования лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, полученной из крови людей, которые вылечились от COVID-19 и произвели антитела к вирусу.

Напомним, корейские исследователи смогли определить 38 антител , которые способны нейтрализовать коронавирус. Положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения больных.

Также сообщалось, что Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021 году .

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