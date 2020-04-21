У Путина отреагировали на обвал цен на нефть

21 апреля, 2020, 14:21

В Кремле новый обвал цен на нефть назвали спекулятивным моментом, который не дает повода для чрезмерно негативных оценок реальности

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Коммерсантъ.

Песков отметил, что обвал цен на нефть - "чисто торговый момент", который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май.

"Вчера произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не шли в отрицательные значения... Что касается свистопляски с фьючерсами, то это совершенно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина считает, что все специалисты отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, так как цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но "они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов ".

Напомним, 20 марта впервые в истории цена на нефть стала минусовой - стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае снизилась на 147,13%, до минус 37 долларов за баррель по состоянию на 21:30. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне снизились на 20%, до 20,8 долларов за баррель.

На следующий день цена на российскую нефть обвалилась ниже нуля вслед за WTI.