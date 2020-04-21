 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Путина отреагировали на обвал цен на нефть

У Путина отреагировали на обвал цен на нефть


фото: reuters
В Кремле новый обвал цен на нефть назвали спекулятивным моментом, который не дает повода для чрезмерно негативных оценок реальности

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Коммерсантъ.

Песков отметил, что обвал цен на нефть - "чисто торговый момент", который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май.

"Вчера произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не шли в отрицательные значения... Что касается свистопляски с фьючерсами, то это совершенно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина считает, что все специалисты отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, так как цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но "они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов ".

Напомним, 20 марта впервые в истории цена на нефть стала минусовой - стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае снизилась на 147,13%, до минус 37 долларов за баррель по состоянию на 21:30. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне снизились на 20%, до 20,8 долларов за баррель.

На следующий день цена на российскую нефть обвалилась ниже нуля вслед за WTI.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

20 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать