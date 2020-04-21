Суд открыл производство по иску против закрытия границ на время карантина

21 апреля, 2020, 16:55

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения Кабинета министров о временном закрытии государственных границ

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании п.1. Распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 №287-р "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 18 мая 2020 года.