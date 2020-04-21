Суд открыл производство по иску против закрытия границ на время карантина
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании п.1. Распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 №287-р "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 18 мая 2020 года.
- В Окружной админсуд Киева поступило 11 исков, предметом обжалования в которых положения постановления Кабмина об ограничении во время карантина, который ввели из-за распространения коронавируса
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