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Espreso.tvОбществоСуд открыл производство по иску против закрытия границ на время карантина

Суд открыл производство по иску против закрытия границ на время карантина


фото: dpsu.gov.ua
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения Кабинета министров о временном закрытии государственных границ

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании п.1. Распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 №287-р "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 18 мая 2020 года.

  • В Окружной админсуд Киева поступило 11 исков, предметом обжалования в которых положения постановления Кабмина об ограничении во время карантина, который ввели из-за распространения коронавируса
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