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Espreso.tvОбществоВ ОАСК поступило уже 11 исков, оспаривающих постановление правительства об ограничении во время карантина

В ОАСК поступило уже 11 исков, оспаривающих постановление правительства об ограничении во время карантина

За 4 дня в Окружной админсуд Киева поступило 11 исков, предметом обжалования в которых является положение постановления Кабмина об ограничении во время карантина, который ввели из-за распространения коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В период с 6 по 9 апреля 2020 канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 11 исков в Кабинет министров, предметом обжалования в которых является положение постановления "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2", - говорится в сообщении

Истцы просят ОАСК признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления: запрет регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление.

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