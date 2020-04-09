В ОАСК поступило уже 11 исков, оспаривающих постановление правительства об ограничении во время карантина

9 апреля, 2020, 18:38

За 4 дня в Окружной админсуд Киева поступило 11 исков, предметом обжалования в которых является положение постановления Кабмина об ограничении во время карантина, который ввели из-за распространения коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В период с 6 по 9 апреля 2020 канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 11 исков в Кабинет министров, предметом обжалования в которых является положение постановления "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2", - говорится в сообщении

Истцы просят ОАСК признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления: запрет регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление.