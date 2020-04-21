"Реал" отказался от трансфера соперника сборной Украины на Евро-2020

21 апреля, 2020, 18:41

Мадридский "Реал" отказался от идеи трансфера австрийского защитника немецкой "Баварии" Давид Алабы

Об этом сообщает Marca .

Алаба не является главной целю мадридского клуба на трансферном рынке, "Реал" не планирует покупать игрока на позицию левого защитника, однако возможный переход Марсело в "Ювентус" может изменить мнение руководства испанцев.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Давид Алаба в 65 млн евро. Футболист выступает за сборную Австрии - соперника сборной Украины в групповом раунде Евро-2020.