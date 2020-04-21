"Манчестер Сити" избавится от капитана команды

21 апреля, 2020, 17:08

Капитан английского "Манчестер Сити" Давид Сильва может бесплатно перейти в испанскую "Валенсию"

Об этом сообщает ESPN.

Контракт полузащитника истекает этим летом и он активно ищет новый клуб. 34-летний хавбек хотел бы помочь "Валенсии" и может вернуться в родной клуб.

Давид Сильва является воспитанником испанского клуба и выступал в составе команды до 2010 года, после чего перешел в "Манчестер Сити" за 29 млн евро.

В текущем сезоне 34-летний Сильва провел 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 12 млн евро.